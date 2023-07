Los usuarios de Netflix han expresado su descontento en redes sociales con las últimas decisiones realizadas por la empresa de streaming.

Desde hace unas semanas, se ha fortalecido la política de no compartir cuentas con personas que no vivan en un mismo hogar, con mensajes que dicen "Esta TV no es parte de tu Hogar con Netflix". Sin embargo, existe una opción para poder compartir la cuenta sin incurrir en cosas ilegales.

A continuación te comentamos cómo funciona cada uno de los planes de Netflix en Ecuador, y cómo puedes hacer para compartir tu cuenta con algún amigo.

Le puede interesar: Netflix te permite ser el protagonista de una reconocida serie gracias a la IA: ¿cómo lo hago?