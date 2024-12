El guionista Marshall Brickmann , que coescribió junto a Woody Allen Annie Hall, por la que fue galardonado con un Óscar, ha fallecido a los 85 años, según ha informado su hija Sophie Brickman al diario New York Times. Además del cine, Brickmann también desarrolló parte de su carrera en Broadway y trabajó en televisión.

"Hay mucha gente que se gana la vida con la comedia, pero no hay mucha gente realmente divertida", señaló Allen en referencia a Brickamn. "Sentí que Marshall era una persona auténticamente divertida, un ingenio maravilloso. Destacaba entre la multitud".

Fue uno de los integrantes del grupo New Journeyman, junto a John and Michelle Phillips, que luego se convertirían en Mamas & the Papas cuando Brickman abandonó la formación, según señala Variety.

Brickman fue autor de varios libretos de musicales como Jersey Boys y The Addams Family (La Familia Addams). Después sería guionista para programas de televisión como Candid Camera y The Tonight Show, donde desarrolló el famoso personaje de Johnny Carson, Carnac el Magnífico.

Fue galardonado con el Writers Guild en 2006, uno de los máximos galardones del gremio. Marshall Brickman estaba casado con Nina Feinberg desde 1973, directora de cine y productora de televisión, 1973; y tenía dos hijas, Sophie y Jessica Brickman.