Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años por un cáncer

La reconocida actriz Verónica Echegui falleció este domingo a los 42 años en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, tras una prolongada y silenciosa batalla contra el cáncer.

Nacida en Madrid en 1983, su verdadero nombre era Verónica Fernández de Echegaray. Se dio a conocer en la película Yo soy la Juani (2006), dirigida por Bigas Luna, que le valió una nominación a los Premios Goya como mejor actriz revelación.

Echegui mantuvo su enfermedad en la privacidad, y solo su círculo más cercano estaba al tanto del diagnóstico. Permaneció hospitalizada desde finales de julio hasta su muerte el pasado 24 de agosto.

La noticia generó conmoción en el mundo del cine. Figuras como Pedro Sánchez y Antonio Banderas, entre otros, expresaron su dolor y admiración. Además, el cantante y amigo Dani Martín publicó una conmovedora carta de despedida, recordando su energía y autenticidad.

