Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años por un cáncer

La reconocida actriz <b>Verónica Echegui </b>falleció este domingo a los 42 años en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, tras una prolongada y silenciosa <b>batalla contra el cáncer.</b> Nacida en Madrid en 1983, su<b></b><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/muere-daniela-costa-actriz-salir-de-la-clase-42-anos-AL6490130></a></b> <b></b> <b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/veronica-forque-hallan-muerta-en-su-casa-a-la-actriz-espanola-y-chica-almodovar-YA1121760></a></b>