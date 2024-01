Actress Lynne Marta dead at 78, after battle with cancer. 😢🙏😢 She appeared in movies including Footloose and Joe Kidd. pic.twitter.com/P0iKFVTlfQ

Marta fue una actriz versátil que pudo interpretar una amplia gama de personajes. Su talento le permitió trabajar en una variedad de géneros, desde dramas hasta comedias. Significó una presencia constante en la televisión estadounidense durante décadas y su trabajo será recordado por los fanáticos de todo el mundo.

La actriz española Itziar Castro fallece de un paro cardiaco en medio de pruebas para espectáculo

Su currículum televisivo también incluye papeles en las series 'Then Came Bronson', 'Gunsmoke', 'Kojak', 'Medical Center', 'Marcus Welby, M.D.', 'The Rockford Files', 'Knight Rider', 'Designing Women' y 'Law & Order'.

En el cine, Marta actuó en películas como 'Red Sky at Morning', 'Help Me ... I'm Possessed', 'Blood Beach' y 'Three Men and a Little Lady'.