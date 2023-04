La primera edición del evento se realizó en 1948, pero las temáticas se introdujeron recién en 1973 . A continuación te mostramos los mejores looks a lo largo de los años.

Lady Di acudió a la velada neoyorquina más famosa con el primer vestido creado por John Galliano para Dior y escandalizó a la pensa con su traje lencero azul que fue considerado polémico, catalogado como uno de los looks de venganza debido a que Diana de Gales estaba recién divorciada del ahora rey Carlos III .

La supermodelo brasileña de entonces 22 años se robó todas las miradas con una creación brillante de los diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana en el evento con la temática Goddess: The Classical Mode.

Julia Roberts y George Clooney fueron los anfitriones de la gala del 2008 con el dress code Superheroes: Fashion and Fantasy . La actriz llegó acompañada del diseñador Giorgio Armani , encargado del vestido gris con detalles metálicos y un escote sutil drapeado que lució en el evento.

La temática China: Through the Looking Glass, permitió que la cantante barbadense luzca un vestido amarillo bordado de cola kilométrica, diseñado por Guo Pei, fue el ganador absoluto de la noche, convirtiéndose en uno de los momentos históricos en la moda de los últimos años.