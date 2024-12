Megan Fox halló algo perturbador en el teléfono de su pareja y se separó de él en medio de su embarazo

Una fuente contó a TMZ que ambos artistas se separaron después de haber viajado a vacacionar juntos en Vail , Colorado, en la época de Acción de Gracias. El mismo insider explicó que ella fue quien decidió finalizar el romance después de haber encontrado material que la "perturbó" en su celular. Machine abandonó el viaje antes de lo planeado por esa misma razón. A partir de ese momento, no se volvieron a ver.

Fox empezó su historia de amor con Machine en 2020, después de conocerse en los sets de la cinta Midnight in the Switchgrass, compartieron una que otra escena. Dos años después de conocerse e intercambiar citas, el intérprete y la estrella de cine se comprometieron, pero nunca hubo casamiento. Su relación no fue nada más que intermitente desde entonces.

En la actualidad, Fox ya es madre de tres niños, Noah de 11 años, Bodhi de 9 años y Journey de 7 años. Los tuvo con su exesposo, Brian Austin Green. Por su lado, Machine es padre de Cassie, una adolescente de 15 años que concibió con Emma Cannon. Hasta el momento, se espera alguna confirmación por parte de los involucrados.