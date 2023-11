Matthew Perry, actor que interpretó a Chandler Bing en la serie Friends, confesó en su libro Friends, Lovers and the Big Terrible Thing que su alcoholismo no era un secreto, como él creía.

Un día, Jennifer Aniston, su compañera de reparto, lo visitó en su tráiler y le dijo: "Sé que estás bebiendo". Perry, que había estado enamorado de Aniston en el pasado, se sintió devastado y confundido.