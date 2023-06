"Quiero agradecer a las compañeras que se acercaron para compartirme las violencias que Tenoch también ha ejercido hacia ellas. Ahora sabemos que no estamos solas. No son acusaciones sin sustento. Las violaciones sexuales no son ficción y están fundamentadas", escribió Ríos en su cuenta de Twitter.

A continuación, publicó las capturas de pantalla de un mensaje de correo electrónico en el que una mujer asegura que Huerta y ella estaban manteniendo relaciones sexuales y él se retiró el preservativo sin que ella se diese cuenta y continuó el acto.

El segundo testimonio es de otra mujer que relata, como se puede apreciar en las capturas de pantalla de WhatsApp compartidas por Ríos, que ella estaba emocionada de "tener la oportunidad de estar con Tenoch" y que, revisando los mensajes con su mejor amigo, vio que le había contado que estaba preocupada porque no tenía su periodo.