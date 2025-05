Después de más de una década desde su debut en cines, la franquicia Now You See Me, conocida en Latinoamérica como Los ilusionistas, volverá a la pantalla grande con su tercera entrega.

Este martes, Lionsgate reveló el primer tráiler oficial de Los Ilusionistas 3 y anunció su fecha de estreno. Aquí te damos más detalles.

Lea: Ben Affleck y Jennifer Lopez en millonario desacuerdo por la venta de su mansión en Beverly Hills