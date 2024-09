La leyenda del cine Kathy Bates se despide de Hollywood después de décadas de éxitos

La aclamada actriz Kathy Bates, conocida por sus icónicas interpretaciones en películas como "Misery" y "Titanic", ha anunciado su retiro de la actuación. En una emotiva entrevista con The New York Times, Bates reveló que después de décadas dedicadas a su carrera, ha llegado el momento de dar un paso al costado."Este es mi último baile", confesó la actriz, dejando claro que no tiene planes de volver a los sets de filmación.

Bates explicó que la decisión de retirarse surgió después de un agotador rodaje en 2023, donde sintió que había llegado al límite de sus capacidades. "Se convierte en mi vida", afirmó, "A veces me pongo celosa de tener este talento porque no puedo contenerlo y solo quiero mi vida".

A pesar de su deseo de retirarse, Bates fue convencida para protagonizar la serie "Matlock", un remake de la popular serie de los años 80. Sin embargo, la actriz aseguró que este será su último proyecto antes de disfrutar de una merecida jubilación.