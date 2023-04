La nueva vida anónima de Johnny Depp en un pequeño pueblo de Gran Bretaña

En junio del 2022 el jurado dictó sentencia, beneficiando -en teoría- al ex Jack Sparrow, la millonaria deuda que Heard debe pagar la llevó a trasladarse a un pequeño pueblo europeo junto a su hija y su pareja, mientras que el actual músico decidió tomar un rumbo parecido.

"Me encantan los lugares con carácter. Los británicos son geniales y te saludan como si fueras un vecino, sin exagerar. Me gusta ir a lugares, ver cosas y conocer gente, pero no soy el gran extrovertido que la gente piensa", cuenta al medio de comunicación, brindando una faceta de la nueva etapa en su vida.

Johnny Depp podría volver a ser Jack Sparrow, te explicamos por qué

El actor se considera alguien tímido, por lo que el silencio de la zona le es de gusto eterno: "Esa es una de las grandes cosas de Gran Bretaña y especialmente de Somerset. Puedo ser yo mismo y eso está bien. Puedo ir a las tiendas sin estar rodeado de gente que quiere selfies. Eso no me importa hasta cierto punto, pero a veces resulta demasiado".