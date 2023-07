La carrera del actor estadounidense Kevin Spacey estuvo marcada por sus grandes actuaciones en películas como Belleza americana o 21: Blackjack. Sin embargo, en 2017 , justo cuando disfrutaba del éxito de la serie de Netflix , ​​​​​ ​House of Cards, recibió la primera de las denuncias por acoso y abuso sexual .

Spacey aseguró no recordar lo sucedido 30 años atrás, pero pidió disculpas si su comportamiento resultó inapropiado. Luego de revelar su homosexualidad , en octubre de 2022 , un jurado de Nueva York lo declaró inocente.

La denuncia llegó 10 años después de que el presunto delito ocurriera, pero el denunciante se suicidó poco tiempo después, por lo que no hubo juicio en ese caso.

El actor mexicano aseguró que Kevin Spacey lo acosó sexualmente en un bar en Londres. Además, afirmó que no era el único al que el actor trataba de seducir. "No recuerdo cuántas personas me contaron la misma historia", sostuvo.

Cavazos realizó las acusaciones mediante su cuenta de Facebook, quien también dijo haberle puesto un alto a las insinuaciones de Spacey, al que nunca denunció en los tribunales.