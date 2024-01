Jim Carrey, uno de los act o res más populares en el cine y la comedia estadounidense, celebró sus 62 años como nunca antes . No estamos hablando de ostentosidades y demás, sino de una simple cena, pero con compañía única, una que solo estaría instalada en nuestros sueños.

A su lado, Adam Sandler, así como el presentador nocturno Jimmy Kimme l, la estrella de La princesa prometida , Carey Elwes , además de David Spade, Howie Mandel, Bill Burr, Seth Green, y Craig Robison, entre más rostros conocidos, acompañaron en la fotografía que inmortaliza un encuentro que no ocurre todos los días.

Una foto grupal llamó la atención de todos, el intérprete Jeff Ross fue el encargado de publicarla en su cuenta oficial de Instagram. En la postal se mostraba al actor de La máscara en medio de todos, llevando a cabo su icónica expresión facial que vemos en varias de sus películas, pero él no es el único allí.

Él no fue el único que hizo público el encuentro, sino también David Spade, quien escribió "feliz cumpleaños a Jim Carrey, quien me ha hecho reír dentro y fuera del campo tantas veces", en la imagen no solo aparece el intérprete de ¡Sí, señor!, sino también Adam Sandler, protagonista de Son como niños.

