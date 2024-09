Jeremy Allen White en los Emmy 2024: Una censura inesperada que desató la controversia

White, conocido por su desgarradora interpretación de Carmy Berzatto en The Bear , subió al escenario emocionado, con el premio en la mano, listo para compartir su gratitud. Sin embargo, en medio de su emotiva dedicatoria a su equipo, su familia y sus compañeros, algo insólito sucedió, la transmisión se interrumpió abruptamente cuando una palabra de su discurso fue censurada .

Las luces brillaban en la alfombra roja, las estrellas más grandes de la televisión habían llegado para la ceremonia de los Emmy 2024, pero lo que nadie esperaba era que el nombre en boca de todos al final de la noche no sería solo el de Jeremy Allen White por su merecido premio a Mejor Actor en una Serie de Comedia, sino por la sorprendente censura que rodeó su discurso .

De acuerdo con Dionne Harmon, presidenta de Jesse Collins Entertainment, la compañía productora del evento, la censura no fue un accidente. La cadena ABC, que transmitía la ceremonia, fue responsable de silenciar la exclamación, siguiendo las normativas establecidas por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), que regula los contenidos emitidos en televisión abierta.

Este tipo de censura, aunque desconcertante, no es nueva en los Emmy. Lo que sí resultó llamativo es que mientras en The Bear, se escuchan groserías mucho más fuertes, en una ceremonia de premios como esta, una simple exclamación religiosa provocara tal reacción. Las redes sociales estallaron con críticas, alegando que la exclamación de White era una parte inofensiva del lenguaje cotidiano.

"Este show me ha cambiado la vida", alcanzó a decir el actor antes del corte. La censura pudo haberle robado algunas palabras, pero no el brillo de una noche que quedará grabada en la memoria de todos, tanto por su merecido triunfo como por lo que no se pudo escuchar.