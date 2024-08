¡Jackie Chan, rostro de los Juegos Paralímpicos 2024! Llevará la llama el día de inauguración

Después se trasladó a la capital, donde un relevo llegó a la ceremonia oficial de conmemoración del 80 aniversario de la liberación de París de la ocupación nazi, el 25 de agosto de 1944.

El hijo de Jackie Chan pidió disculpas públicas tras salir de la cárcel

Tiempo atrás, el público del actor de origen asiático explicó la razón detrás de su desaparición en películas de acción, “Quiero cerciorarme de que todos los años los espectadores puedan ver todas las facetas de Jackie Chan. Me gustaría que los espectadores me consideren un actor que puede hacer películas de acción, no una estrella de películas de acción. No me gusta repetirme”, declaró en una entrevista con Movie Web.