Jack Black visita las Islas Galápagos y enciende la emoción en redes sociales

El carismático actor Jack Black, conocido por películas como Escuela de rock, Kung Fu Panda y más recientemente por interpretar a Steve en la esperada cinta de Una película de Minecraft junto a Jason Momoa, ha sido visto en las Islas Galápagos.

Su presencia fue confirmada por la autoridad del Aeropuerto Ecológico de Galápagos, que compartió una fotografía del actor en la isla Baltra.

Aunque aún no se ha revelado el motivo oficial de su visita, todo apunta a que se trataría de unas vacaciones. Black se suma así a la creciente lista de celebridades internacionales que eligen al archipiélago ecuatoriano como destino.

No es la primera figura pública que pisa recientemente suelo galapagueño: en julio pasado, la Miss Universo 2024, Victoria Kjær, también estuvo en las islas como parte de una campaña de turismo sostenible y conservación ambiental.

La presencia de estrellas como Jack Black refuerza la posición de las Galápagos como un destino de relevancia mundial, no solo por su valor ecológico, sino también por su creciente atractivo entre las figuras del espectáculo.