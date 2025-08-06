Jack Black visita las Islas Galápagos y enciende la emoción en redes sociales

El carismático actor <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/pelicula-minecraft-rompe-record-etaquilla-mayor-estreno-2025-GM9086787 target=_blank>Jack Black</a>, conocido por películas como <b>Escuela de rock, Kung Fu Panda</b> y más recientemente por interpretar a Steve en la esperada cinta de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/escena-pelicula-minecraft-que-se-ha-convertido-en-fenomeno-viral-YN9096098 target=_blank>Una película de Minecraft</a> junto a <b>Jason</b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/galapagos-turistas-primer-semestre-2024-MG9822943 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/miss-universo-2024-victoria-kjaer-galapagos-IG9822291 target=_blank></a> <b></b><b></b><b></b>