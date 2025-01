La hija de Ashley Tisdale, quien interpretó a Sharpay, creyó que su padre era Zac Efron

Ashley Tisdale, conocida por su icónico papel como Sharpay Evans en la trilogía High School Musical, reveló una anécdota graciosa sobre su hija y su esposo durante un episodio del Breaking Beauty Podcast. Durante la entrevista, le preguntaron si su hija Jupiter ya había visto alguna de las películas en las que participó.

La actriz contó que, hace un año, su esposo Christopher French mostró High School Musical a su pequeña. Al percatarse, Tisdale, algo sorprendida, le preguntó qué estaba haciendo. Sin embargo, Jupiter no entendía del todo lo que estaba viendo.

En una parte divertida de la historia, Tisdale recordó que su hija pensó que Zac Efron, quien interpretó a Troy Bolton, era su papá debido al color oscuro de su cabello. “Yo le dije: No, ese no es papá”, comentó entre risas. “Solo porque tienen el pelo oscuro, no significa que sea papá”.