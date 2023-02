Harvey Weinstein implora piedad a la corte tras dura sentencia de cárcel por caso de violación sexual

" Mantengo que soy inocente. Nunca violé ni agredí sexualmente a esta mujer. Nunca la conocí y el hecho es que ella no me conoce. Se trata de dinero", dijo en declaraciones difundidas por medios como la cadena CNN.

Sus abogados, Alan Jackson y Mark Werksman, alegaban tener pruebas que no pudieron presentar durante el pasado juicio y que de haberlo hecho habrían obtenido una respuesta distinta por parte del jurado. Sin embargo, la moción no fue aceptada.

Pero Weinstein no vio su carrera derrumbarse hasta octubre de 2017, cuando el periódico estadounidense The New York Times y días más tarde la revista The New Yorker destaparon un historial de acosos sexuales perpetuados por el productor durante décadas.

El caso se convirtió en un estandarte del movimiento feminista #MeToo, pues animó a decenas de artistas a hablar sobre los abusos del magnate del cine, entre ellas, actrices consagradas como Uma Thurman, Angelina Jolie y Salma Hayek.

Su caso sacó a la luz además la impunidad con la que hombres en posición de poder en esa industria llevaban a cabo comportamientos sexuales inapropiados contra las mujeres.

Hasta ahora, más de 80 mujeres han acusado al exproductor de delitos sexuales y comportamiento indebido y estas sentencias contra él cierran uno de los casos más polémicos de abuso perpetuado en Hollywood.