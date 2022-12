Harry y Meghan | "Fue aterrador ver a mi hermano gritarme"

Odio a la prensa sensacionalista

Diana, presente

Muchas preguntas sin respuesta

Después de seis episodios de Harry & Meghan, todavía no sabemos quién supuestamente preguntó sobre cuál sería el color de la piel de Archie. Meghan no aborda las acusaciones de acoso contra ella, fuera del ejemplo de cómo la maquinaria de Palacio operó para denigrarla.

"No se exponen intimidades graves, no llaman a nadie racista y las acusaciones no son tan catastróficas. Son piedras arrojadas a las ventanas del palacio, no un ladrillo atravesando una de ellas", escribe Coughlan.