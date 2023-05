Cuando se le consultó sobre su personaje, la reciente villano de la galaxia fue muy cuidadoso con los spoliers , pues no quiere dar mucha información para no dañarle a nadie la historia , pero afirmó que fue muy divertido interpretar a un personaje ambiguo, aún se sigue descubriendo, por lo que está en la lucha constante de saber si es bueno o malo.

"I did I did I really really enyoyed playing the character" indicó Will. Describió a su personaje como un ser con varias facetas y como muchas de las creaciones de James, director y productor estadounidense, te puede llegar a sorprender. Con una sonrisa en los labios le hizo saber a Ecuavisa y a todo el mundo que le gustaría seguir participando en futuras películas, para seguir descubriendo más de su papel y del Universo de Marvel.

