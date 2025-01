Los Globos de Oro arrancan la temporada de premios con Emilia Pérez como favorita

Los Globos de Oro regresan este domingo al Beverly Hilton de Los Ángeles con su edición número 82, marcando el inicio de la temporada de premios en Hollywood con Emilia Pérez, Conclave y The Brutalist entre las grandes apuestas.

La gala, a la que se espera que asistan una gran variedad de celebridades, comenzará a partir de las 17:00 hora local con el español Javier Bardem, Monsters, el mexicano Diego Luna, La Máquina, y a la colombiana Sofía Vergara, Griselda, entre los principales representantes hispanos de esta edición.

El evento contará con Nikki Glaser como anfitriona, siendo la primera mujer en presentar estos premios en solitario, y personalidades como Elton John, Salma Hayek, Demi Moore o Vin Diesel subirán al escenario para dar el codiciado galardón a los triunfadores de la noche.

Emilia Pérez, lidera las apuestas de este año con 10 candidaturas, incluyendo una nominación a mejor actriz de una comedia o musical para Karla Sofía Gascón. De ganarlo se convertiría en la primera mujer española en recibir un Globo de Oro y la primera trans en lograrlo en una categoría de cine.

Le puede interesar: Se confirman los presentadores de los Globos de Oro 2025: más de una celebridad presente

La película del francés Jacques Audiard, que sigue la transición de un narcotraficante mexicano a mujer, también compite en las categorías de mejor película de comedia o musical, en la que se medirá con cintas como Anora o Wicked; y mejor película de habla no inglesa junto a títulos como la brasileña I’m Still Here.

Por su parte, la película protagonizada por Adrien Brody, The Brutalist, alcanzó siete nominaciones y se perfila como la favorita en las categorías de drama, en donde se enfrentará a cintas aclamadas por la crítica como Conclave, la segunda parte de Dune o September 5.

La comedia, The Bear, capitanea los apartados televisivos de esta entrega con cinco nominaciones, seguida del drama del Japón milenario Shogun y Only Murders in the Building, con cuatro cada una.

En esta edición, la actriz de raíces puertorriqueñas Liza Colón-Zayas espera alzarse con el premio a mejor actriz de reparto de una serie mientras que la actriz de origen dominicano Zoe Saldaña podría lograr su primer Globo de Oro en la misma categoría pero de cine por su interpretación en Emilia Pérez.

Asimismo, la actriz brasileña Fernanda Torres se encuentra en la terna a mejor intérprete de drama junto a estrellas de Hollywood como Nicole Kidman o Angelina Jolie, que buscan su séptimo y cuarto galardón, respectivamente.