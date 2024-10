Creel, conocido por su brillante carrera en Broadway, dejó una huella imborrable en el teatro musical. Ganó un premio Tony en 2017 por su papel en Hello, Dolly! y recientemente recibió un Grammy en 2023 por Into the Woods. Otras producciones memorables en las que participaron incluyen Mary Poppins, El Libro de Mormón, La sirenita y Flashdance.

Además de su trabajo en el teatro, Creel también tuvo apariciones en televisión, destacándose en la serie American Horror Stories. Su legado perdurará a través de su música, habiendo lanzado dos álbumes y un EP. La comunidad artística lamenta profundamente la pérdida de un talento tan excepcional.