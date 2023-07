La falta de detalles en el interior del Titanic es otro de los fallos que se le atribuyen a la producción del filme. Pese a que se intentó reproducir fielmente la decoración del lujoso buque, hicieron falta elementos como la estatua de Diana de Versalles, ubicada sobre la chimenea del salón, misma que fue sustituida por un reloj.

Además, la icónica escalinata de madera tallada que se ve en gran parte de la película no conecta de forma fidedigna a las cubiertas que la original lo hacía. De igual forma, las lámparas de cristal de la gran sala no son iguales a las del barco original, pues no contaban con el soporte de bronce que las sujetaba desde el techo.