Aunque Salvo es el personaje que inicia esta historia, durante el cómic se hace énfasis en que no existe un héroe, sino que es el trabajo colectivo lo que ayuda a sobrevivir a los protagonistas del relato. Al igual que muchas historias de un mundo postapocalíptico, ya sea The Last of Us o The Walking Dead, el mismo humano se vuelve parte de la lista de enemigos, además de monstruos, hombres-robot o una raza esclavizada llamada mano, siendo un ejemplo de su especie el que llama a los alienígenas como el odio cósmico que quieren el Universo para ellos.

El 7 de enero de 1959, en Hora Cero Semanal, los fanáticos de El Eternauta vieron una imagen del cuartel de las fuerzas extraterrestres en la Plaza del Congreso. Ese guiño, esa conexión, entre los alienígenas y el poder político de Argentina, cierra la metáfora de la dictadura dentro del país patagónico, de lo totalitario contra lo colectivo.

