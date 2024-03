A partir del 2011 las noticias de un presunto remake llamaron la atención de los medios, sin embargo el proyecto no avanzaba. La propuesta de la mano de Jack Houston, Jessica Brown Findlay y Andrea Riseborough fue finalmente cancelada en 2016, de forma indefinida.

Después del trágico final de Brandon Lee, quien falleció en la producción cinematográfica de 1994 a causa de un disparo en medio del set, los adjetivos hacia la cinta no dejaban de ser más que malignos. El joven actor, hijo de Bruce Lee, tenía apenas 28 años cuando murió debido a la punta de plomo de una bala que se quedó en el cañón del arma que usaban.

Aproximadamente 30 años después de la primera cinta lanzada, el director Rupert Sanders llevará a la pantalla grande el proyecto, e incluso tiene fecha de estreno en Estados Unidos, 7 de junio. En Latinoamérica la fecha aún no está confirmada. Su protagonista será interpretado por Bill Skarsgård, nadie más que el actor que dio vida al aterrador Pennywise en It, ¿suficientemente aterrador, no?

Por otro lado, FKA Twigs dará vida a Shelly Webster, pareja del personaje ficticio, quien es vilmente asesinada junto a Eric Draven, el papel que volverá curiosamente a la vida con el fin de vengarse de quienes los mataron, un grupo de criminales. Cabe recalcar que según el equipo detrás del próximo lanzamiento, esta versión sería muy distinta a la original.