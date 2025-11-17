Cine
17 nov 2025 , 18:53

Disney revela la primera parte del tráiler de Moana

El live action de Moana se estrenará en las pantallas grandes el próximo julio 2026.

   
  • Disney revela la primera parte del tráiler de Moana
    Moana en su barco cantando ( Internet )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El primer adelanto del live action de Moana revela las primeras imágenes de Catherine Laga‘aia, la actriz que dará vida a Moana en esta versión, que llegará como homenaje del décimo aniversario del estreno de la película animada original, lanzada en 2016.

Lea más: Se filtran las primeras imágenes de La Roca en live action de Moana

El tráiler también muestra a Maui, interpretado por Dwayne Johnson, conocido como La Roca, quien protagoniza al semidiós. En las breves escenas se puede apreciar su habilidad de transformarse en animales, uno de los poderes de su personaje y un elemento clave en la historia.

Lea más: Estrenan tráiler del live action de Cómo entrenar a tu dragón

De igual forma, el adelanto permite ver a los pequeños villanos Kakamora, cocos guerreros que regresan con un diseño renovado para esta versión con actores reales. A esto se suman imágenes de los paisajes tropicales que forman parte del universo visual de Moana, resaltando playas y océanos.

Al final del adelanto se puede visibilizar la fecha de estreno en Estados Unidos, en julio de 2026. Sin embargo, Disney aún no ha confirmado cuándo llegará a las grandes salas de Latinoamérica.

Temas
Disney
estreno
live action
Dwayne Johnson en Moana
moana 2
Dwayne Johnson
Mundo
Noticias
Recomendadas