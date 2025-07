El actor fue hallado sin vida en su residencia de Malibú, California, y fue declarado muerto en el lugar a las 8:25 a.m. Las autoridades señalaron que no se sospecha de ningún acto delictivo .

Con una trayectoria de más de cuatro décadas en la industria del cine y alrededor de 300 créditos en su filmografía, Madsen fue célebre por interpretar a personajes duros, intimidantes y complejos.

Su papel más icónico fue el del despiadado Mr. Blonde (Sr. Rubio) en Perros de la Calle (1992), la ópera prima de Tarantino, así como Budd en Kill Bill: Vol. 1 y 2.

Además, participó en cintas como Donnie Brasco, Once Upon a Time in Hollywood y The Hateful Eight, consolidando su imagen de chico malo con matices, lo que lo convirtió en un ícono del cine independiente y de culto. Su representante, Ron Smith, confirmó a People que la causa del fallecimiento fue un paro cardiaco: