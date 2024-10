Según información de medios internacionales, y las declaraciones de su hija al The New York Times, Harris murió a sus 75 años en su hogar en NY, después de haber padecido de cáncer y tratar de luchar con él. La enfermedad es un tema sensible para su círculo cercano, sin embargo han agradecido los comentarios de sus seguidores en redes sociales, en forma de despedida y homenaje a su carrera.

John Amos murió, actor de El Príncipe de Bel Air: su hija se enteró 45 días después

El actor, nacido el 18 de junio de 1949 en la misma ciudad donde murió, asistió a la Hugh School of Performing Arts de Manhattan. Además de su estrellato en The Warriors, actuó en varias cintas de diversos géneros, sin embargo "Estuve en Hong Kong, estuve en Filipinas, estuve en Tokio. He hecho muchas películas, pero me bajo del avión y la gente dice: 'Es el tipo de The Warriors', declaró en el 2019.