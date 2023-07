El proyecto que va de la mano con HBO Max adaptará los libros en siete temporadas, y la idea de que Radcliffe pertenezca a la serie no dejó de ser comentada en redes sociales, misma a la que el intérprete ya respondió. La pregunta estaba relacionada a qué ocurría si lo contactan para aparecer en ella, al menos en un cameo. Su respuesta decepcionó a miles de fanáticos.

“Tengo entendido que están tratando de comenzar de nuevo, y estoy seguro de que quien sea [el showrunner] querrá dejar su propia marca, y probablemente no quiera tener que pensar en cómo hacer para que el viejo Harry haga un cameo (..) Así que no, definitivamente no lo estoy buscando", expresó.