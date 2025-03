Si se dio cuenta, dijeron los expertos a la BBC, probablemente atravesó varias etapas de confusión y pena, tratando de despertarla antes de que su enfermedad le ocasionara confusión o lo abrumara tanto que no pudo actuar, un proceso que posiblemente se repitió durante días antes de que él también muriera.

Las autoridades en Nuevo México afirman que Betsy Arakawa, de 65 años, murió de un virus raro unos siete días antes de que Hackman falleciera el 18 de febrero de causas naturales.

Su autopsia indica que no había comido recientemente, aunque no mostraba señales de deshidratación. Las autoridades no encontraron evidencia de que se hubiese comunicado con alguien después de la muerte de su esposa y no pudieron determinar si era capaz de cuidarse a sí mismo.