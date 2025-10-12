Cine
Chuzalongo, a los Premios Oscar

Chuzalongo ha sido proyectada en varios países y ha recibido reconocimientos, incluyendo el premio del Festival de Cine Macabro en México.

   
    Una de las tomas de la película ecuatoriana, Chuzalongo.( Foto: Diego Ortuño )
La película Chuzalongo, dirigida por Diego Ortuño, ha sido seleccionada para representar a Ecuador en los Premios Oscar, en la categoría de Mejor Película Internacional.

La segunda película ecuatoriana más vista en 2024 sigue haciendo historia: 19 823 espectadores, USD 101.996 en taquilla.

Ha pasado un año desde su estreno y en este tiempo la película ha recorrido más de 20 festivales alrededor del mundo y ha recibido premios en Ecuador, Argentina y México.

Además, ha representado a Ecuador en importantes premios internacionales como los Goya, Macondo, Platino, Forqué y actualmente en los Óscar 2026.

La lista corta con las 15 películas que seguirán en competencia por la nominación a Mejor Película Internacional se anunciará el 16 de diciembre, mientras que las nominaciones finales se darán a conocer el 22 de enero de 2026.

La película trata de que a finales del siglo XIX un niño aparece en un poblado andino. Nicanor, sacerdote del pueblo, descubre que la sangre del pequeño hace que los cultivos den frutos mágicamente, pero para que el niño viva debe ser alimentado con sangre humana.

La película ha tenido éxito en el extranjero, ganando el premio del Festival Macabro en México y siendo parte de la competencia oficial de los premios Goya.

Dónde y cuándo ver Chuzalongo

El filme se proyectará en Quito en la Sala Sur de Flacso los días 28, 29 y 30 de octubre y el 8 de noviembre. También estará en Cineplex de Cayambe a partir del 30 de octubre.

Chuzalongo es una excelente opción para disfrutar de los días de difuntos para quienes disfrutan de las historias de suspenso con contexto histórico y un contenido y valor artístico reconocidos internacionalmente.

Fuera de nuestro país, estará en el festival Línea Imaginaria en Madrid, España, con una función el día 25 de octubre en los cines Embajadores a las 20h00. La entrada es libre y contará con la presencia de Diego Ortuño, director de la película.

Como parte de su participación en los Premios Oscar, Chuzalongo se proyectará en el Instituto Cervantes de Los Ángeles el día 21 de noviembre a las 19h00.

En Guayaquil se podrá ver la película en el festival de cine Guayafest entre el 26 y el 30 de noviembre.

Chuzalongo cerrará el año con el estreno en Barcelona en los cines Zumzeigh el día 13 de diciembre.

