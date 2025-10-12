Chuzalongo, a los Premios Oscar

La película Chuzalongo, dirigida por Diego Ortuño, ha sido seleccionada para representar a Ecuador en los Premios Oscar, en la categoría de Mejor Película Internacional.

La segunda película ecuatoriana más vista en 2024 sigue haciendo historia: 19 823 espectadores, USD 101.996 en taquilla.

Ha pasado un año desde su estreno y en este tiempo la película ha recorrido más de 20 festivales alrededor del mundo y ha recibido premios en Ecuador, Argentina y México.

Además, ha representado a Ecuador en importantes premios internacionales como los Goya, Macondo, Platino, Forqué y actualmente en los Óscar 2026.