La Fundación Identidad Nacional (FIN), dedicada a impulsar iniciativas culturales y sociales en nuestro país, renueva su emblemática campaña Más Ecuador en el Mundo, ahora bajo el lema Ecuador, un fenómeno estético.

El rebranding, resultado de más de una década de esfuerzos, apunta a fomentar la inversión y el turismo a través de estrenos globales.

A la serie de películas A Son of Man, A Waking Dream, y Waorani: Guardians of the Amazon, que han sido motores de desarrollo para el país, se le suma Lions of the Sea, con un relato que invita a contemplar la preservación de la rica biodiversidad de las Islas Galápagos y la responsabilidad humana hacia estos ecosistemas frágiles.

Durante la grabación de este cuarto film, "vivir en altamar durante 60 días" fue considerada como la mayor dificultad para el presidente de la FIN, Luis Felipe Fernández-Salvador, debido a que se encontraba involucrado un gran equipo de producción.

Estaban involucrados científicos locales e internacionales, camarógrafos, capitanes, buzos, entre otros, que pasaron por condiciones no tan favorables, sin embargo, "Galápagos es un paraíso tan increíble que hizo que esta experiencia fuera fácil", aseguró el también director del proyecto.

