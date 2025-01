Durante la promoción de la película, Cameron Díaz compartió detalles sobre lo que la motivó a retomar su carrera actoral. La actriz reveló que fue Jamie Foxx quien jugó un papel clave en su decisión de regresar. “Estaba feliz viviendo mi vida cuando me llamó y me pidió que me uniera al proyecto”, confesó entre risas. “¿Cómo le dices que no a Jamie Foxx? Si iba a pasar meses en un set divirtiéndome y riéndome, tenía que ser con él”.

Además de su participación en esta nueva producción de Netflix, la actriz está trabajando en otros proyectos cinematográficos, como su retorno al personaje de Fiona en Shrek 5 y su participación en The Outcome, una comedia dirigida por Jonah Hill, donde comparte elenco con Keanu Reeves y Matt Bomer.