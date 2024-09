La ausencia de Matthew Perry en el In Memoriam de los Emmy 2024 genera controversia entre los seguidores de Friends

La omisión de Matthew Perry en el segmento In Memoriam de los Emmy Awards 2024 ha provocado un fuerte malestar entre los fanáticos del actor y de la icónica serie Friends. Tras la muerte de Perry en octubre de 2023, muchos esperaban que el actor, recordado por su inolvidable papel como Chandler Bing, fuera honrado en la ceremonia de septiembre de 2024.

Sin embargo, su ausencia no tardó en ser notada y rápidamente generó una avalancha de críticas en redes sociales, donde los seguidores expresaron su descontento ante lo que consideraron una falta de reconocimiento a su trayectoria.

La Academia de la Televisión aclaró que la exclusión de Perry en esta edición de los premios tuvo una razón concreta. El actor ya había sido homenajeado en una ceremonia especial de los Emmy celebrada en enero de 2023, retrasada desde septiembre debido a las huelgas de SAG-AFTRA.

En esa ocasión, se le rindió un emotivo tributo al final del segmento In Memoriam, utilizando la famosa canción de Friends, I’ll Be There For You, acompañada de una imagen icónica de Perry. Este homenaje tocó profundamente a los fanáticos de la serie y fue una manera de honrar al actor poco después de su trágico fallecimiento.