Luego supo que el director de la película era Sean Baker, quien había plasmado la realidad de quienes intercambian sexo por dinero con crudeza y respeto en sus trabajos previos, Tangerine y The Florida Project, y ya no tuvo dudas.Esas mismas fueron quizá algunas de las características que hicieron que este domingo Anora se coronara como la gran triunfadora de los Oscar 2025.

Un cuento de hadas que no es

Madison, quien ya destacó por sus interpretaciones en Once Upon a Time in Hollywood ("Érase una vez en Hollywood", 2019) y en Scream (2022), en Anora se revela con una fuerza que devora la pantalla.