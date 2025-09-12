La cineasta Ana Cristina Barragán espera que se abran puertas al cine ecuatoriano en el mundo

La <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ana-cristina-barragan target=_blank>cineasta ecuatoriana Ana Cristina Barragán</a></b> consiguió un triunfo histórico, en la 82ª edición del <b>Festival de Venecia,</b> con su película Hiedra, premiada como Mejor Guion. El pasado 6 de septiembre,<b></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/ecuatoriana-ana-cristina-barragan-venecia-hiedra-mejor-guion-AG10070000 target=_blank></a></b>