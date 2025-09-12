La cineasta Ana Cristina Barragán espera que se abran puertas al cine ecuatoriano en el mundo

La cineasta ecuatoriana Ana Cristina Barragán consiguió un triunfo histórico, en la 82ª edición del Festival de Venecia, con su película Hiedra, premiada como Mejor Guion. El pasado 6 de septiembre, le entregaron su galardón dentro de la sección Horizontes, un reconocimiento que consolida a la producción como un referente del cine latinoamericano en el escenario internacional.

Sobre este tema fue entrevistada hoy, viernes 12 de septiembre, en Contacto Directo de Ecuavisa. Aseguró que desde hace mucho tiempo ha esperado obtener un premio de esa categoría. "Es un trabajo de años con un equipo muy unido y que ha realizado muchos esfuerzos".

Recordó que ya ha participado en otros festivales como San Sebastián y Rotterdam, pero el de Venecia es uno de los más importantes del mundo. "Llegar acá ya fue un enorme premio. No esperábamos ganar el festival, no tenía esas expectativas. Hacerlo fue impresionante".

La ecuatoriana destacó que logró posicionar a Ecuador en un espacio muy prestigioso y competitivo. Espera que se puedan abrir más puertas para el cine nacional y ratificar su importancia como el espejo de un país. Como directora latinoamericana, se siente representante de un cine que cada vez tiene mayor apertura a escala mundial.

Hace 17 años, la directora ecuatoriana debutó con el corto Despierta cuando estaba en la universidad. Desde ese tiempo hasta ahora, ella ha evolucionado mucho y ha ganado madurez. También se plantea nuevos retos y riesgos en lo que filma. "Cuando veo Despiertay comparo con Hiedra, noto que hay mayor profundidad".

