¡Alucinante!: esta es la impactante historia del niño que le dio vida al pequeño Forrest Gump

Tras realizar un casting abierto para darle vida a un niño con problemas para caminar y una forma particular de hablar, Michael hizo su debut en la gran pantalla. Su actuación conmovió a muchos, específicamente la escena donde escapa de unos pequeños malandros mientras que una joven Jenny grita : "Corre Forrest" , una frase que quedaría graba en piedra en la historia del cine.

Tras su gran actuación, varias puertas en la industria del entretenimiento se le abrieron. Sin embargo, lo cierto es que el pequeño no tenía más ambición que esa, ser un niño. Sus padres tampoco querían presionarlo, por lo que su debut en el cine también fue su despedida.

Tras su retiro casi por completo de la actuación, Conner se graduó de la carrera de relaciones internacionales y tuvo un breve regreso a Hollywood con la película independiente de 2011 Pathfinders: In the Company of Strangers. Además, al igual que su reconocido personaje, es fanático de los maratones.