Alec Baldwin declara por primera vez sobre la realidad de la tragedia en el rodaje de Rust

La verdad sobre lo que ocurrió en el rodaje de Rust, la película que Alec Baldwin protagonizaba y en la que la directora de fotografía, Halyna Hutchins, recibió un disparo accidental que provocó su muerte, aún no ha sido totalmente dicha, expresó el propio actor en una entrevista en un podcast de The Hollywood Reporter, Fail Better.

El polémico y nuevo argumento de Alec Baldwin contra el FBI en el caso Rust, sale a la luz