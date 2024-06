En una reciente entrevista en el programa Late Xou de Marc Giró en RTVE, Candela Peña reveló una anécdota paranormal que vivió durante la grabación de la serie. Afirmando ser sensible a las energías, la actriz narró cómo experimentó una presencia oscura y perturbadora en el Teatre Borràs de Barcelona, donde realizaba coloquios sobre la serie.

Pero ella no se quedó callada, “Yo dije, igual se cree que me voy a venir abajo, y yo me vine arriba, y dije: ‘¡Soy hija de brujo!’. Qué absurda de mí, soy hija de brujo le digo, si mi padre está muerto además”, expresó, dando fin a la historia entre el público.

Este escalofriante encuentro ocurrió en pleno rodaje de El caso Asunta. La actriz confesó que este hecho la dejó conmocionada y reflexiva sobre la naturaleza de la energía y las fuerzas invisibles que presuntamente nos rodean.