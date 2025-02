Según las palabras de la intérprete de cintas como Sexy por accidente y Esta chica es un desastre, la mujer probó Ozempic hace aproximadamente tres años , marcando un antes y un después en tu vida, "quedé postrada en la cama (...) vomitaba y no tenía energía ", expresó en el programa radial Howard Stern.

Schumer logró perder más de 14 kilos, es decir, casi 31 libras, sin embargo no dudó dos veces en abandonarlo, ya que el tratamiento no la dejó tener una vida normal, "no tenía fuerzas ni para levantar la cabeza de la almohada", manifestó, sin dejar a un lado a los colegas que llevan a cabo la misma práctica, señalándolos.

