King reveló que, durante su niñez, no fue cercana a Schneider , y las pocas veces que compartieron tiempo juntos fueron en los sets de filmació n, donde a menudo se sentía ajena: " Si alguna vez arruinaba una toma o hablab a, me metía en un maldito problema", confesó.

La situación se volvió más complicada cuando Schneider la envió a un campamento para niños con sobrepeso durante dos veranos consecutivos. King describió la experiencia como "muy tóxica y muy tonta", especialmente cuando sufrió una lesión que impidió su pérdida de peso.

Además, la relación se tensó aún más con la llegada de su carrera musical. King recordó que cuando lanzó su álbum debut, Schneider le pidió explícitamente que no hablara de él con la prensa. "Cuando saqué mi disco y empezaron a preguntarme por mi apellido, mi padre me llamó y me dijo: "No hables de mí con la prensa". A lo que respondí: "Está bien, genial".

La cantante también criticó abiertamente las opiniones de Schneider sobre la comunidad LGBTQ, especialmente en relación con sus comentarios sobre la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París en julio. Schneider había manifestado su descontento con una representación que él percibió como una burla a La Última Cena de Leonardo da Vinci, y realizó comentarios despectivos sobre drag queens y la comunidad LGBTQ en general. King respondió a estos comentarios afirmando que no estaba de acuerdo con su postura y que, al confrontarlo, recibió una respuesta despectiva.