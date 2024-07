El hijo del empresario multimillonario George Soros, Alex Soros, publicó una imagen en X junto a Harris en señal de apoyo a su candidatura: “Ella es la mejor candidata que tenemos y la más cualificada”, agregó.

Minutos antes de la renuncia del presidente estadounidense, la cantante estadounidense Cher dijo que, pese a amar a Biden desde que lo conoció en 2008 y haber hecho campaña en favor de su candidatura, “es hora de pasar la batuta”.

Tras enterarse de la noticia, instó al Partido Demócrata a“pensar fuera de los estándares. Ganar es todo”.

También se adelantó al anuncio de la renuncia el director de cine Aaron Sorkin, artífice de The West Wing: publicó un artículo de opinión en The New York Times en el que invitó a los demócratas a nominar al senador republicano Mitt Romney como candidato a la Casa Blanca.