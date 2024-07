Apenas a sus 30 años, el actor Mike Heslin, conocido por sus papeles en programas como The Holiday Proposal Plan, Younger, The Influencers y Lioness, murió de un paro cardíaco después de haber permanecido varios días internado en un hospital.

La noticia la confirmó su pareja, Nicolás James Wilson, arrobado en redes sociales como Scotty Dynamo. Pese a que los hechos sucedieron el pasado martes 2 de julio, apenas desde la noche del viernes 5 la prensa empezó a registrar lo sucedido gracias a la confirmación de los hechos.

Heslin no sufría de ningún tipo de enfermedad, de hecho se encontraba en "perfectas condiciones de salud". Médicos no han podido especificar las causas específicas detrás del ataque cardíaco, precisan medios norteamericanos, "no se tiene explicación para lo que pasó".