Aparecen más mensajes entre Rodrigo De Paul y su ex Camila Homs

La filtración de los mensajes entre el futbolista argentino Rodrigo De Paul y su expareja Camila Homs, siguen apareciendo en redes sociales, continuando la polémica entre ambos.

Y es que hace unos días se viralizaron chats entre la modelo y el campeón mundial con la 'Albiceleste' en Qatar 2022, intercambiando palabras de manera poco amigables, debido principalmente al enojo de Homs por la relevancia que él le da a Tini Stoessel, (actual pareja del jugador) en su vida por encima de sus hijos.

"Así que ella (por Tini) decide todo y yo voy a hacer lo que ella quiere porque es más importante que yo. Mi prioridad, a ver si te entra en la cabeza (son los chicos)", decía el primero de los mensajes de Homs hacia Rodrigo que se ve en una de las capturas.

Por su parte, De Paul dijo: "ya decidiste que no vengan a la final del Mundial por querer ser vos protagonista donde no lo sos", le había escrito él segundos antes, en referencia a la ausencia de los dos hijos que tienen en común en la final del Mundial que disputaron ante Francia.

"Ya te dije, que no se me cruce (otra vez por Tini) y que no se cruce con mis hijos. Nada más. Todavía no me conocés vos a mí. Te juro que no me conocés y tampoco conocés a la gente que me rodea, así que cerrá bien el orto", le contestó ella.

"Sos la peor basura que conocí en mi vida", reaccionó él, visiblemente enojado. A lo que Homs le respondió: "¿Viste? Y tranqui que puedo ser mucho peor".

Continuando, Homs le compartió una captura de pantalla que ella había intercambiado con una seguidora indignada porque él fue ver a su novia antes que a sus hijos, tras llegar a Argentina.

"Un millón de mensajes así. Te los mando, ¿sabés por qué? Porque sé lo que odiás y la cabida que le das a estas cosas, lo que dice la gente... No soportás ver la realidad​. Ojalá te duermas con todo esto en tu cabeza", escribió la exmujer del futbolista al lado de esa captura.

Ante esto, los abogados del jugador que pertenece al Atlético de Madrid iniciaron un proceso legal en contra de Homs por "amenazas y hostigamiento".

Según la prensa argentina, al enterarse de la denuncia, Homs se comunicó nuevamente con el jugador para que no siga y evite llevarlo a la justicia.