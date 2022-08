Las Damas de Oro sugieren a Mafer Pérez prepararse para cantar o seguir como actriz

Las cantantes Katty Elisa y Mayensi, que junto a Lila Flores conforman el grupo 'Las Damas de Oro', se refirieron en una entrevista a la faceta de María Fernanda Pérez como cantante y le hicieron recomendaciones que encendieron la polémica en el set de En Contacto de Ecuavisa.

¿Qué consejo pueden darle a Mafer? consultó el reportero; y Katty Elisa sonrió y respondió: "como maestra de canto siempre voy a decir que el que quiere tener una carrera (como cantante) tiene que prepararse y debe pasar un proceso, porque no se trata de soplar una botella y ya saliste a cantar y nada más".

Yanina Murga, maestra de Mafer Pérez, aseguró que su pupila sí canta. Pero ante esto, Mayensi expresó: "Yo respeto mucho el criterio de Yanina, no me voy a poner a juzgar el trabajo de ella, a ella le pagan para decir que (Mafer) canta bonito, a mí no me paga nadie para decir si canta bonito o feo".

¿Para usted, no canta Mafer Pérez? indagó el reportero. "Para mí ella es una excelente actriz", replicó Mayensi.

Y prosiguió: "a algunos les gusta hacer el ridículo y no les importa lo que digan, a otros sí les importa; mi consejo es que fortalezca aquello en lo que es fantástica, yo soy fan número uno de Mafer como actriz".