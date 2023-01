La gestión de Paola Pabón en la Prefectura de Pichincha marcó el ritmo en debate del CNE

El debate de los candidatos para la Prefectura de Pichincha, en las elecciones del 2023, se dividió en dos grupos integrados por seis candidatos cada uno, la noche del domingo 8 de enero del 2022, pero el primero acaparó la mayor parte de la atención del público por sus intervenciones y personajes políticos.

Al primero lo integraron Andrea Hidalgo Maldonado, del Centro Democrático; Roberto Altamirano Montalvo, de la Izquierda Democrática; Paola Pabón Caranqui, de la Revolución Ciudadana; Eduardo del Pozo Fierro, de Creo; Jacinto Espinoza Castillo, del movimiento Amigo y Guillermo Churuchumbi Lechón, de Pachakutik.

Del Pozo y Churuchumbi cuestionaron a la gestión de Pabón al frente del Consejo Provincial en cuanto a temas de seguridad. La prefecta cuestionó a Del Pozo que, en su plan de Gobierno presentado al CNE, no aborda el tema de seguridad. Además, "Lasso, tu presidente, redujo en un 17% el número de policías en Pichincha ¿Vas a contradecir a tu presidente?".

Del Pozo le contestó que únicamente responde por sus actos. "Yo sí invertiré en seguridad ciudadana y no me lavaré las manos argumentando que no es nuestra competencia. El artículo 41 del Cootad nos permite hacerlo, lo que tú no has hecho".

Asimismo, Pabón destacó que los femicidios se redujeron en la provincia. "Hemos logrado disminuir el 50% de femicidios en Pichincha. En 2021 eran 11 femicidios, para 2022 la cifra bajó a la mitad gracias a las políticas públicas".

Cuando Hidalgo le preguntó a la prefecta sobre lo que ocurrió en las paralizaciones del 2019 y el año pasado, le contesto: "No voy a caer en la violencia y ataques sin fundamento. Hemos reducido los femicidios en Pichincha. Es posible hacerlo sin hablar, con acciones".

Guillermo Churuchumbi dijo que, en seguridad ciudadana, la Prefectura no ha dado la cara. Implementará un sistema de cámaras y centro de monitoreo. "En Cayambe atendimos a las mujeres maltratadas y creamos un Fondo Semilla para que no sean dependientes y casas de acogida".

