EN VIVO: Debate de candidatos a la Prefectura de Guayas para las elecciones seccionales 2023

Tras esos pronunciamientos vino la ronda de réplicas e interpelaciones entre los candidatos. Unos aprovecharon para ampliar sus planes o para tocar otros temas que no estaban en la agenda. Ninguno dijo cuánto invertirá en seguridad con una cifra concreta de presupuesto.

Richard Intriago mencionó: no podemos hablar de inseguridad en las calles cuando también hay corrupción en la institución pública y ofreció acabar con "vacunas" que según él hace la Prefectura.

SEGUNDO EJE: ECONOMÍA

Richard Intriago: Las actividades productivas están en el piso. Los candidatos no saben cuánto cuestan los productos e insumos, se ofreció ser un puente entre el campo y la ciudad, pero no dijo cómo. En la interpelación dijo que creará 40 mil empleos.

EL DRAGADO

Cuestionaron la falta de dragado y dijeron que si no se atiende la deforestación, la sedimentación se seguirá acumulando y no servirá de nada invertir millones de dólares en el dragado.

DEBATE DEL SEGUNDO GRUPO A LA PREFECTURA DE GUAYAS

Alejandro Gallo: Vamos a fomentar el deporte, crearemos casas culturales, y como la Prefectura no tiene la competencia de portar armas, vamos dar parte del presupuesto a la Policía para que confronten a las mafias que atrapan a nuestros jóvenes.

Norma Quiñónez: La inseguridad es por falta de educación. De llegar a la Prefectura tenemos que desarrollar educación en valores, hay que tener ocupados a los niños, a los jóvenes, dedicarse al deporte, para que no caiga en la drogadicción.

VÍAS DEL GUAYAS

En el segundo eje, a los candidatos les preguntaron: ¿Qué proponen para mejorar las vías del Guayas?

Francesco Tabacchi: Hay que revisar las concesiones, pero también la Prefectura puede hacer las carreteras. Hay que mejorar e invertir 50 millones en mejorar vías de segundo orden.

Norma Quiñónez: Hay malos caminos vecinales, cómo pueden los productores progresar si la red vial está en muy mal estado.

Nicolás Lapentti: Gracias a las concesiones viales, sin un solo centavo, logramos que se invirtieran 200 millones después del Fenómeno del Niño. El sistema ha funcionado, las cuestionan porque no tienen conocimiento sobre cómo funciona una concesión.

Susana González: En dos años logramos atender la red vial. Hemos intervenido en toda la provincia, no solo en la parte urbana sino también en el sector rural.

Alejandro Gallo: Pondremos en plan para que los agricultores no paguen peaje, vamos a ayudarlos para que no tengan trabas, mejorar caminos viales y vamos a brindar equipos camineros a los municipios de la provincia.

Jorge Triviño: La concesión no ha sido revisada por la actual Prefectura. Las personas que habitan en una cabecera cantonal deben pagar solo 25 centavos. No existen grúas ni servicios. Las carreteras están pagadas hace tiempo, no más concesiones.