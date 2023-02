Elecciones Ecuador 2023: ¿qué dejó la campaña electoral?

Hoy finaliza la campaña electoral de cara a los comicios del próximo domingo 5 de febrero del 2023 a escala nacional. ¿Cuáles fueron las estrategias de los candidatos? ¿Cómo se abordaron las propuestas? ¿Cuál debería ser el comportamiento de los votantes frente a la Consulta Popular?

Esos temas fueron analizados en el Ecuavisa 'Space' denominado ‘¿Qué dejó la campaña electoral?', a través de Twitter. El espacio fue dirigido por Carlos Rojas, del programa Políticamente Correcto. Los invitados fueron los periodistas Teresa Arboleda y Jean Cano, así como el analista político y abogado Mauro Andino.

Para Arboleda, la campaña electoral deja una banalización de la política que es casi vergonzosa, pero no satanizó a los candidatos porque ahora se viven tiempos en que los videos juegan un papel preponderante y son las herramientas de comunicación más efectivas. "Nos quedan debiendo por su falta de renovación e innovación intelectual. Vimos en Guayaquil un vergonzoso desarrollo del populismo perverso que utiliza hasta la realidad más terrible".

A su juicio, el marketing político de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, no respeta y es impúdico. Trata de vender una imagen de contemporaneidad cuando ella es una de las políticas más experimentadas del país que viene desde los años90 y no se ha renovado. Además, su discurso se basa en culpar a otros y no asume responsabilidad. No responde a los cuestionamientos.

Andino coincidió en que existe una banalización en el ambiente electoral, pero eso ocurre a escala global, no solo en Ecuador. "La inmediatez de las redes sociales ha vaciado el contenido de la discusión política y su sentido. En varios países vemos a los líderes presos de las redes sociales, lo cual afecta al sistema democrático".

Así como las redes sociales y el Internet facilitan la vida de la gente de forma rápida -acotó el catedrático- los problemas y conflictos de la sociedad no pueden ser vistos y tratados de la misma forma. La democracia tampoco puede correr al mismo ritmo.

De su parte, Cano explicó que faltan ideas viables en Quito de parte de los candidatos. En Guayaquil ocurre lo mismo. El populismo pasó a las redes sociales para ocultar las propuestas; es decir, lo que se busca es ser conocido y hacer cualquier cosa, lo cual es lamentable.

Considera que en Quito hay serios problemas de inseguridad, movilidad, trámites excesivos, basura, excesiva burocracia, entre otros, y nada de eso está en el debate. "Ahí están las redes sociales, depende del mensaje, pero sin ideas ni concreción o ideología, con mucho populismo, tenemos lo que vivimos ahora".

