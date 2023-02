Autoridades del CNE defienden la "transparencia" de las elecciones pese a denuncia

A pesar de la denuncia sobre la existencia de un presunto centro de cómputo paralelo donde se habrían falsificado actas de escrutinio correspondientes a la consulta popular, autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) ratifican que las últimas votaciones se llevaron a cabo con "transparencia".

"Se ha actuado con absoluta transparencia y este hecho lamentable no puede, de ninguna manera, empañar el proceso electoral", dijo la noche de este jueves 9 de febrero la presidenta del CNE, Diana Atamaint.

"El proceso de escrutinio de la consulta popular o referéndum sigue con absoluta normalidad, faltando muy pocas provincias", acotó la funcionaria en una rueda de prensa instalada luego que el vicepresidente del organismo, Enrique Pita, denunciara ante Ecuavisa la existencia de este presunto centro de procesamiento de datos paralelo, que fue instalado dentro del mismo edificio de la Junta Provincial Electoral del Guayas, ubicado en la ciudadela La Atarazana, en el norte de Guayaquil.

La denuncia del CNE apunta a John Gamboa, director de la Delegación Provincial Electoral del Guayas, quien según el CNE habría liderado el centro de cómputo fraudulento. Gamboa no aparecía hasta la mañana de este viernes 10 de febrero.

Este viernes, en entrevista con el medio digital La Posta, el presidente de la Junta Electoral del Guayas, Julio Candell De La Gasca, sostuvo que él no podría definir si existió o no fraude, no obstante, se ratificó que el proceso electoral ha sido "100 % eficiente" y se ha realizado "a cabalidad".