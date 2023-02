Discurso homofóbico del alcalde no caló en Pujilí, donde ganó José Arroyo, de la comunidad LGTBIQ+

ESTO NO DEBERÍA SER NOTICIA, PERO...

En pleno siglo XXI, que algún miembro de la comunidad LGTBIQ+ resulte electo como autoridad, no tendría por qué ser noticia, sino algo normal, pero cabe destacar el contexto en que Arroyo ha ganado abrumadoramente en esta pequeña población indígena, patrialcal, donde incluso el alcalde profirió frases de descrédito.

"No quisiera que mi hijo sea hermafrodito, no quisiera que mi hijo esté manoseando a otro varón, no quisiera que mi hija esté entre mujeres abrazándose y besándose. Eso no existe", dijo Ugsha en tarima, aludiendo la preferencia sexual de su contendor.

Estas son expresiones "que colocan en peligro nuestras vidas y nuestras familias", reaccionaron desde “Acuerdo por la igualdad” hacia el Voto LGBT+, una coalición conformada por la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT+ y la Plataforma Nacional Trans.